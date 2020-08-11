Союз кинематографистов Петербурга подал иск к Алексею Герману

Причиной иска стала публикация в соцсети.

В понедельник, 19 апреля, режиссер Алексей Герман-младший прокомментировал ситуацию с иском Союза кинематографистов Петербурга, который подали в Таганский районный суд Москвы в конце марта, сообщила газета "Петербургский дневник".

Иск подали из-за публикации Германа-младшего в Facebook, которая касалась Дома Творчества в Репино. Скандал разгорелся в конце января – популярный пансионат пустует с 2012 года. Здание нельзя эксплуатировать по ряду причин, а на его содержание ежегодно требуется около 11 миллионов, заявил Союз. Сумма для организации весомая, объект уже накопил около 45 миллионов рублей долгов, в связи с чем Союз ищет инвестора для восстановления.

Режиссер же усомнился в правдивости слов организации и считает, что последние годы руководство Союза преднамеренно пытается подвести Дом под банкротство, чему и была посвящена публикация в соцсети.

Руководство организации указывает, что информация в посте не не соответствует действительности, поэтому ее требуют опровергнуть, а также взыскать 24 тысячи рублей для оплаты госпошлины.

Герман-младший готовится к суду и не планирует отказываться от слов, а иск считает попыткой заставить его молчать, потому как Союз не ответил на заданные вопросы.

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Фото: Piter.TV