В Петербурге число классов на дистанционном обучении сократилось до 57

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Северной столице число классов на дистанционном обучении сократилось. Об этом сообщили в комитете по образованию.
Согласно последним данным, на дистанционном обучении сократилось до 57 в 29 школах. Это 0,28 % от общего количества классов в Петербурге.
Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 и ОРВИ в Петербурге также закрыты 16 групп в 11 детских садах.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стабилизировался рост госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом.
Фото:Piter.TV
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