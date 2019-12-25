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В Петербурге число классов на дистанционном обучении сократилось до 57
Сегодня, 16:35
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге число классов на дистанционном обучении сократилось до 57

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Из-за пандемии коронавируса и распространения ОРВИ закрыты 16 групп в 11 детских садах.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Северной столице число классов на дистанционном обучении сократилось. Об этом сообщили в комитете по образованию.

Согласно последним данным, на дистанционном обучении сократилось до 57 в 29 школах. Это 0,28 % от общего количества классов в Петербурге.

Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 и ОРВИ в Петербурге также закрыты 16 групп в 11 детских садах.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стабилизировался рост госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом.

Фото:Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, коронавирус, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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