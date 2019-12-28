В Петербурге число киберпреступлений увеличилось на 582%

В целом по России количество таких преступлений с начала года выросло на 75,1%.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге за 10 месяцев 2020 года число киберпреступлений увеличилось на 582%. Об сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.

По данным ведомства, количество соответствующих преступлений по России с начала года выросло на 75,1%. После Петербурга наибольший прирост наблюдается в Ингушетии и Севастополе. Там зафиксировали увеличение на 167% и на 152% соответственно.

Правоохранители считают, что рост таких преступлений связан ограничениями во время пандемии коронавируса, так как многие сферы деятельности перешли в онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что в Адмиралтейском районе с погоней и стрельбой задержали водителя чёрной иномарки.

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