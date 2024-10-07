В Петербурге число фудхоллов достигло 20

Гастрономические пространства города продолжают открываться и расширяться в ТЦ и районах.

В Санкт-Петербурге общее количество действующих фудхоллов достигло 20 объектов. С начала года открылся один новый проект на 16 корнеров в торговом центре на проспекте Просвещения, сообщили в компании CORE.XP.

По данным аналитиков, половина гастрономических пространств (10 объектов) работает в торговых центрах. Наибольшее количество сосредоточено в Приморском районе — 25%, по 15% приходится на Центральный и Адмиралтейский районы. В Ленинградской области доля фудхоллов составляет 10% от общего числа площадок региона.

Активная фаза запусков новых проектов ожидается в конце года: планируется открытие трех гастропространств в торговых центрах, а также одного объекта вне ТЦ на базе дореволюционной сталелитейной мастерской.

За 2024 год в городе открылись пять новых фуд-холлов, однако часть проектов прекратила работу: закрылись 92 корнера, а два объекта полностью прекратили деятельность.

Фото: freepik.com