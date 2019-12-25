В Петербурге численность населения сократилась до 5,3 млн человек

В документе указали, что сокращение численности населения происходило "из-за естественной убыли".

В начале 2022 года численность постоянного населения Петербурга, по предварительной оценке, составила 5,378 млн человек. За год она сократилась на 0,1% или на 6,3 тыс. человек. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на заключение Контрольно-счетной палаты Петербурга по итогам проверки отчета по исполнению прошлогоднего бюджета.

Этот документ направили губернатору Петербурга. Там указали, что сокращение численности населения происходило "из-за естественной убыли". В 2020 году она составила 17 311 человек, а в 2021-м увеличилась еще на 13 486 человек, что было в основном обусловлено пандемией. Также на 24 457 человек или 79% это сокращение было компенсировано за счет миграционного прироста.

Ранее мы сообщали, что Петербург занял 7 место в топе регионов РФ по доходам населения.

Фото: Piter.tv

