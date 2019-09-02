В Петербурге чипировали и привили от бешенства 1300 бродячих собак

В этом году в Петербурге также запустили программу бесплатной кастрации кошек.

В субботу, 3 октября, стало известно, что за текущий 2020 год в Петербурге кастрировали, чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысячи бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатор Олега Эргашева.

Начальник управления ветеринарии Юрий Андреев рассказал, что вступившая в этом году программа бесплатной кастрации кошек также позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Кроме того, в Северной столице уже восемь лет действует акция, в рамках которой безвозмездно вакцинируют собак и избавляют от глистов, проводят электронное лечение и оформляют паспорт.

Ранее мы писали, что девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН.

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