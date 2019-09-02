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В Петербурге чипировали и привили от бешенства 1300 бродячих собак
Сегодня, 18:30
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smirenny

В Петербурге чипировали и привили от бешенства 1300 бродячих собак

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В этом году в Петербурге также запустили программу бесплатной кастрации кошек.

В субботу, 3 октября, стало известно, что за текущий 2020 год в Петербурге кастрировали, чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысячи бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатор Олега Эргашева. 

Начальник управления ветеринарии Юрий Андреев рассказал, что вступившая в этом году программа бесплатной кастрации кошек также позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Кроме того, в Северной столице уже восемь лет действует акция, в рамках которой безвозмездно вакцинируют собак и избавляют от глистов, проводят электронное лечение и оформляют паспорт.

Ранее мы писали, что девять щенков поступили на службу в петербургское управление ФСИН.

Фото: pixabay

Теги: бродячие собаки, прививка от бешенства, чипироввание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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