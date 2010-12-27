В Петербурге вооруженная группировка вымогала деньги у белоруса

Злоумышленники требовали с приезжего вернуть несуществующий долг.

В минувшую субботу в Приморском районе Санкт-Петербурга разыгрались разборки между четырьмя гражданами Белоруссии. Как сообщили в правоохранительных органах, трое с пистолетом и ножом пытались выбить из третьего долг в размене 220 тыс. рублей.

Инцидент произошел вечером на Мебельной улице. На место происшествия вызвали наряд милиции, который успел задержать злоумышленников.

В результате случившегося ни кто не пострадал. Как выяснилось, безработные приезжие из Белоруссии требовали от своего земляка несуществующий долг.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге таксист "порезал" своего пассажира.