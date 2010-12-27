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В Петербурге таксист "порезал" своего пассажира
Сегодня, 11:36
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nadiputintseva
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В Петербурге таксист "порезал" своего пассажира

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Мужчину госпитализировали в состоянии шока.

Утром 18 марта на Юго-Западе Санкт-Петербурга таксист атаковал ножом своего пассажира. Очевидцы рассказали, что окровавленный мужчина смог добраться до перехода.

Известно, что поножовщина произошла около станции метро "Ленинский проспект". Молодой человек с глубокой раной на левой руке смог самостоятельно спуститься в подземку, где сразу обратился за помощью. Медперсонал оперативно перетянул ему кровоточащую рану.

Пользователи соцсетей рассказали, что за пострадавшим тянулся кровавый след, а в метро были целые лужи. Потерпевшего госпитализировали в состоянии шока и с большой кровопотерей.

Причины, по которым водитель такси взялся за нож – устанавливаются. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге нашли трупы пенсионерки и ее дочки.      

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: водитель такси , криминальные происшествия , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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