В Петербурге таксист "порезал" своего пассажира

Мужчину госпитализировали в состоянии шока.

Утром 18 марта на Юго-Западе Санкт-Петербурга таксист атаковал ножом своего пассажира. Очевидцы рассказали, что окровавленный мужчина смог добраться до перехода.

Известно, что поножовщина произошла около станции метро "Ленинский проспект". Молодой человек с глубокой раной на левой руке смог самостоятельно спуститься в подземку, где сразу обратился за помощью. Медперсонал оперативно перетянул ему кровоточащую рану.

Пользователи соцсетей рассказали, что за пострадавшим тянулся кровавый след, а в метро были целые лужи. Потерпевшего госпитализировали в состоянии шока и с большой кровопотерей.

Причины, по которым водитель такси взялся за нож – устанавливаются. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге нашли трупы пенсионерки и ее дочки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург