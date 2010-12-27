В Петербурге нашли трупы пенсионерки и ее дочки

В Петербурге погибли две немолодые женщины, предположительно от спиртных напитков.

В Санкт-Петербурге в квартире Курортного района нашли мумифицированные трупы пожилой женщины и ее 47-летней дочери.

Выяснилось, что соседи учуяли трупный запах, после чего пожаловались в полицию. Накануне, 16 марта дверь квартиры, которая находится на Ленинградской улице, вскрыли. На месте были обнаружены тела женщин без каки-либо признаков насильственной смерти.

По словам соседей,умершая пенсионерка и дочь злоупотребляли алкоголем. Предполагается, что женщинв могли отравиться некачественными спиртными напитками.

В настоящее время судмедэксперты выясняют точную причину смерти.