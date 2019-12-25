В Петербурге четверо оперативников угрозыска предстанут перед судом

Они подозреваются в ряде преступлений, совершенных в 2018-м году.

В Петербурге под суд пойдут четыре бывших сотрудника уголовного розыска 17-го отдела полиции Калининского района. Они обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 31 октября 2018-го года правоохранители превысили должностные полномочия, когда доставляли мужчину в отдел полиции. Он был задержан за административное правонарушение. Кроме того, один из оперуполномоченных внес в протокол ложные сведения в отношении задержанного.

Затем, 1 ноября, сотрудники уголовного розыска предложили за 500 тыс. рублей закрыть уголовное дело, которое было якобы возбуждено в отношении другого петербуржца.

Также следствие утверждает о случаях избиения потерпевшего по голосе, после чего ему пришлось передать требуемую сумму.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог". На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV