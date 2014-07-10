В Петербурге чествовали 50 лучших педагогов допобразования города

Наставники получили премии правительства Петербурга по 200 тыс. руб. каждый.

В Аничковом дворце Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения лучших педагогов дополнительного образования. Лауреатами премии правительства города стали 50 наставников из государственных образовательных учреждений, каждому из которых вручили по 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба Смольного.

По данным администрации, система дополнительного образования в Петербурге охватывает около 800 организаций и отделений при школах. В ней работают почти 16 тыс. педагогов, реализующих более 28 тыс. программ различной направленности. В прошлом году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 95% — на 15% выше среднего по стране.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург исторически является родоначальником дополнительного образования в России и продолжает сохранять лидерство. С 2019 года в городе создано почти 400 тыс. новых бюджетных мест, а их общее количество достигло 900 тыс.

Среди награждённых — Ирина Ласская из Академии технического творчества и цифровых технологий, чьи ученики побеждали во всероссийских конкурсах "Медиа.Завтра" и SCHOOLIZDAT 2.0, а также кандидат биологических наук Вадим Хайтов из Дворца творчества юных. Под его руководством школьники ежегодно участвуют в научных экспедициях и становятся призёрами крупных олимпиад.

