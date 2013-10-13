В Петербурге чешский разработчик JetBrains продаст недвижимость за 7 млрд рублей

Как отмечает глава Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков, стоимость объектов можно оценить в 150-200 тысяч рублей за "квадрат".

В пятницу, 6 мая, стало известно, что разработчик программного обеспечения JetBrains продаст недвижимость в Петербурга, передает "Коммерсант-СПб".

Планируют продать бизнес-центр "Универс" на Васильевском острове. Также в Приморском районе города два здания площадью около 30 тыс. квадратных метров и недостроенный объект, который находится неподалеку, площадью 35 тыс. квадратных метров. Активы компании оцениваются в 7,3 млрд рублей.

Известно, что в компании завершили релокацию сотрудников и освободили площади. Продажу зданий может затруднить желание JetBrains получить оплату в валюте.

Как отмечает глава Knight Frank St. Petersburg Константин Лосюков, стоимость объектов можно оценить в 150-200 тысяч рублей за "квадрат".

Ранее мы писали, что матрасная отрасль России нуждается в государственной поддержке. Производство и продажа матрасов и так пострадали во время коронавируса, потеряв в дистанционной рознице более 12% за два года.

Фото: Piter.tv

