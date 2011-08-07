Матрасная отрасль России нуждается в государственной поддержке

Производство и продажа матрасов и так пострадали во время коронавируса, потеряв в дистанционной рознице более 12% за два года.

Сегодня производство некоторых моделей матрасов полностью остановлено из-за дефицита импортного сырья. И хотя российские производители за последние пять лет вышли на впечатляющий уровень импортозамещения, такие наполнители как кокосовая койра стали настоящим невосполнимым дефицитом. А ведь на долю матрасов с этой популярной "начинкой" приходилось более 25% от общего производства. Понятно, что такой досадный пробел необходимо в срочном порядке восполнять альтернативным сырьём. И для этого нужны новые инвестиции в научные разработки и лабораторные испытания.

Некоторые крупные интернет-магазины продолжают торговать матрасами с кокосовыми настилами. Лидирующий ритейлер MATRAS.ruпока что справляется с покупательским спросом на подобные изделия, имея впечатляющие складские запасы фирменной продукции. Эта компания постоянно расширяет собственный ассортимент, более 15 лет сотрудничая с признанными лидерами отрасли. Однако, грядущие сложности в поставках признаются экспертами предприятия, которые уверены, что без государственной поддержки отечественным производителям будет сложно сохранить объёмы выпуска.

Производство и продажа матрасов и так пострадали во время коронавируса, потеряв в дистанционной рознице более 12% за два года. Во время экономического кризиса покупатель предпочитал тратить деньги на более необходимые вещи, такие как продукты и лекарства. После введения западных санкций многие логистические схемы были фатально нарушены. Например, поставки кокосового волокна на мировой рынок со Шри-Ланки сократились почти вдвое. Потому что это островное государство в середине апреля объявило себя банкротом.

Все эти трудности можно преодолеть только при снижении налогового бремени и с помощью привлечения новых инвестиций. Государство просто обязано поддержать российских производителей товаров для сна, которые более 20 лет успешно продвигались на внутреннем и внешнем рынке. При этом вовсе не обязательно, чтобы поддержка выражалась в прямых финансовых вливаниях. Достаточно, как было сказано выше, учредить льготный налоговый период и помочь в поиске альтернативного сырья, которое можно добывать внутри России. И такое сырьё уже есть – это техническая конопля, используемая, как в чистом виде, так и в комбинации с натуральным льном. Именно эти два материала способны составить достойную конкуренцию исчезающей кокосовой койре.

По данным портала https://spb.matras.ru/

Фото: promebel.com