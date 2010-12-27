В Петербурге четверка подбила "Чижика"

Водитель не пропустил трамвай во время поворота.

12 марта автомобиль отечественного производства врезался в новенький частный трамвай "Чижик", который запустили в Санкт-Петербурге перед праздниками. Очевидцы отметили, что это уже второе происшествие с вагоном с момента начала работы.

Известно, что инцидент произошел в первом часу на проспекте Косыгина. Свидетели происшествия рассказали, что ВАЗ-2104 поворачивал в карман около ТЦ "Народный" и то ли не заметил, то ли надеялся проскочить перед трамваем по маршруту №8. Маневр не удался и водитель врезался в бок общественному транспорту.

Как оказалось, за рулем четверки находился пожилой петербуржец. По предварительной версии он не знал, что запустили "Чижика". Движение быстро восстановили, на месте ДТП был составлен европротокол.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что "Чижику" подбили крыло: неизвестные обстреляли новый трамвай.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург