В Петербурге "Чижику" подбили крыло: неизвестные обстреляли новый трамвай

В Петербурге трамвай "Чижик" подвергся обстрелу из пневматического оружия.

В Петербурге новый трамвай "Чижик" попал под обстрел днем 7 марта. Отметим, что транспорт начал перевозить пассажиров только сегодня. По предварительной информации в трамвай стреляли из пневматического оружия. Известно, что запасных вагонов на линии нет.

В Транспортной концессионной компании рассказали, что в первый день выхода "Чижика" на линию на перегоне неизвестные совершили несколько выстрелов по вагону №8. Уточняется, что четыре стекла разбиты, а вагон "госпитализирован" в депо. Отметим, что пострадавших, к счастью, нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Чижик" бесплатно перевозит пассажиров.

Фото: ЧП Питер