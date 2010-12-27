В Петербурге "Чижику" подбили крыло: неизвестные обстреляли новый трамвай

В Петербурге новый трамвай "Чижик" попал под обстрел днем 7 марта. Отметим, что транспорт начал перевозить пассажиров только сегодня. По предварительной информации в трамвай стреляли из пневматического оружия. Известно, что запасных вагонов на линии нет.
В Транспортной концессионной компании рассказали, что в первый день выхода "Чижика" на линию на перегоне неизвестные совершили несколько выстрелов по вагону №8. Уточняется, что четыре стекла разбиты, а вагон "госпитализирован" в депо. Отметим, что пострадавших, к счастью, нет.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге "Чижик" бесплатно перевозит пассажиров.
Фото: ЧП Питер
В Омской Области мужичок бесплатно возил односельчан на маршрутной газели, после того, как были закрыты рейсовые автобусные маршруты. До сей поры не отвязался от судебных тяжб с владельцами маршрутных такси. Водитель трамвая, храни всевышний! Это был первый рейс! Владельцы маршруток - всего "бабла" не "огребете"! IRANAKRASNIKOVA