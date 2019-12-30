  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна
Сегодня, 15:17
32
nastya960

В Петербурге будут судить мужчину, который выбросил щенка из окна

0 0

Он выбросил из окна 4-го этажа дома 67 на проспекте Ленина четырехмесячного щенка породы метис по кличке Юта.

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении жителя Колпино, который выбросил из окна четвертого этажа щенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В мае 2018 года мужчина выбросил из окна 4-го этажа дома 67 на проспекте Ленина четырехмесячного щенка породы метис по кличке Юта. Николая Дутчака обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в жестоком обращении с животным. Однако, дело пока к производству не принято. 

Также следствие полагает, что обвиняемый ранее избил своего знакомого и нанёс тяжкий вред его здоровью. 

Ранее петербуржец, выбросивший собаку из окна 4-го этажа, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: pixabay 

Теги: выбросил щенка, окно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии