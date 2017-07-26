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В Петербурге будут судить угонщика дорогих автомобилей 
Сегодня, 20:57
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге будут судить угонщика дорогих автомобилей 

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По версии следствия, обвиняемый вместе с напарником угнали 11 машин общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

В Петербурге будут судить угонщика дорогих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу.

По версии следствия, обвиняемый Душана Тегза вместе с напарником Русланом Бауровым, угнали 11 машин общей стоимостью более 12 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Тегза направлено в суд для рассмотрения по существу

 говорится в сообщении

Известно, что напарник обвиняемого уже в 12 лет в колонии общего режима.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец, стрелявший в подростка, отправлен под домашний арест 

Фото:Pixabay

 

 

Теги: петербуржца посадили за угон автомобилей , угон автомобилей
Категории: Лента новостей Новости СПб

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