В Петербурге будут судить приезжего велосипедного вора

Обвиняемый украинец присвоил себе более 30 велосипедов.

Гражданин Украины предстанет перед судом за массовую кражу имущества, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Мужчина украл более 30 дорогих велосипедов и самокатов в Приморском районе. Преступник не отказывался и от аналогичных средств передвижения.

Уголовное дело передали в районный суд для рассмотрения по существу. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 эпизодов краж на территории Приморского района.

Ранее укравший два велосипеда дворник предстанет перед судом.

Фото: pixabay