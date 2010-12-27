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В Петербурге будут судить приезжего велосипедного вора
Сегодня, 17:25
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himif

В Петербурге будут судить приезжего велосипедного вора

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Обвиняемый украинец присвоил себе более 30 велосипедов.

Гражданин Украины предстанет перед судом за массовую кражу имущества, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. 

Мужчина украл более 30 дорогих велосипедов и самокатов в Приморском районе. Преступник не отказывался и от аналогичных средств передвижения.

Уголовное дело передали в районный суд для рассмотрения по существу. Ему предъявлено обвинение в совершении более 30 эпизодов краж на территории Приморского района.

Ранее укравший два велосипеда дворник предстанет перед судом.

Фото: pixabay

Теги: велосипед, кража, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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