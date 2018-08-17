Укравший два велосипеда дворник предстанет перед судом

Угнанный транспорт вышел хозяевам ущербом в 29 тысяч рублей.

В отношении петроградского дворника возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба хозяину, передает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

Как выяснилось, в прошлом месяце во время уборки своей территории мужчина похитил велосипед "Мерида", пока поблизости не было случайных наблюдателей. Угнанный транспорт стоил 12 тысяч рублей. Так же взломав замок страховочного троса, дворник угнал велосипед марки "ЕПС" стоимостью 17 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования дворник признался в содеянном. Дело велосипедного воришки направлено в суд.

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