Петербуржец пойдет под суд за нападение на врачей скорой помощи

Дело направлено в Калининский районный суд.

В Петербурге будут судить горожанина, который избил врачей скорой помощи. Дело направлено в Калининский районный суд. Сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Седствие установило, что 20-летний местный житель напал на врача и фельдшера, когда те приехали к нему для оказания медицинской помощи. Молодой человек был пьян. После драки врачам все же удалось его госпитализировать.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

Ранее мы сообщали о том, что в Красносельском районе девушка ударила ножом своего сожителя.

Фото:Piter.TV