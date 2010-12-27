В Красносельском районе девушка ударила ножом своего сожителя

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Красносельском районе правоохранительные органы задержали девушку по подозрению в причинении телесных повреждений сожителю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вчера, 3 октября полиция получила сообщение от 37-летнего гражданина. Инцидент произошел в доме 20 по улице Пограничника Гарькавого. Пострадавший заявил, что его сожительница нанесла ему ножевое ранение. Позже из медицинского учреждения полиция получила телефонограмму, в которой сообщалось, что мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции выехали на место преступления. В результате была задержана 32-летняя сожительница потерпевшего. После задержания стало известно, что девушка была ранее судима. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Фото: radikalportal.no