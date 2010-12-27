Пьяный петербуржец запер и избил сожительницу

На помощь женщине пришли случайные прохожие.

В Петербурге под суд пойдет мужчина, незаконно лишивший свободы свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре этого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина запер женщину в своей квартире, отобрал у нее мобильный телефон и на протяжении двух часов избивал. На помощь потерпевшей пришли случайные прохожие. Они вызвали полицию.

Агрессивного петербуржца задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Петербурге в результате домашней ссоры отец избил своего 31-летнего сына.

Фото: Piter.TV