В Петербурге будут судить ВИЧ-диссидентку за кормление ребенка грудью 

Теперь женщину могут лишить родительских прав.

Петербургский суд рассмотрит дело горожанки с положительным ВИЧ-статусом, которая кормила ребенка грудью. Об этом сообщает ТАСС.

Как оказалось, женщина отказалась от лечения во время кормления. Адвокат петербурженки Ольга Кривонос заявила, что подсудимая свою вину не признает.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией"). Вину она не признала, поскольку не желала заразить ребенка ВИЧ-инфекцией сказано в сообщении

В данный момент, ребенок находится в детском доме. Петербурженка намерена вернуть малыша в семью. Известно, что рассмотрение дела назначили на 9 сентября. Московский райсуд решит вопрос о лишении женщины родительских прав.

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