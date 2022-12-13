В Петербурге будущий понедельник может стать самым теплым днем в этом году

Воздух прогреется до +22 градусов.

В Петербурге неделя начнется с аномального тепла. В Северной столице завтра, 24 апреля, обещают до +22 градусов. Будущий понедельник может стать самым теплый днем с начала года. Об этом сообщил специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам специалиста, до этого самым благоприятным днем было 12 апреля. Тогда в городе столбики термометров показали +17,3 градуса.

В первый день новой недели высока вероятность того, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге температура воздуха превысит зафиксированные на текущий момент температуры. Расчеты показывают, что в понедельник температура воздуха и в Москве, и в Петербурге составит +20...+22 градуса. Михаил Леус, синоптик

Синоптик отметил, что пока таких же жарких дней в апреле не будет. Вероятно, после понедельника в регионе немного похолодает.

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