В Петербурге создадут фонд для достройки проблемных домов

Александр Беглов отметил, что на сегодняшний день в Петербурге есть 31 проблемный объект,

Александр Беглов дал распоряжение создать в Санкт-Петербурге фонд для достройки проблемных объектов. Об этом рассказали на совещании губернатора с вице-премьером правительства Виталием Мутко.

В Шушарах есть брошенный объект в пустом поле. Нам будет легче купить обманутым дольщикам квартиры, чем, по сути, начинать строительство. Александр Беглов

Александр Беглов также отметил, что на сегодняшний день в Петербурге есть 31 проблемный объект, но в эксплуатацию за этот год ввели 10 домов, работы по еще 11 закончат до конца 2019 года.

Помимо этого, губернатор пообещал, что город досрочно выполнит программу по расселению аварийного жилья.

Фото: Piter.TV