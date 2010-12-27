В Петербурге создадут фонд для достройки проблемных домов

Александр Беглов дал распоряжение создать в Санкт-Петербурге фонд для достройки проблемных объектов. Об этом рассказали на совещании губернатора с вице-премьером правительства Виталием Мутко.
В Шушарах есть брошенный объект в пустом поле. Нам будет легче купить обманутым дольщикам квартиры, чем, по сути, начинать строительство.
Александр Беглов
Александр Беглов также отметил, что на сегодняшний день в Петербурге есть 31 проблемный объект, но в эксплуатацию за этот год ввели 10 домов, работы по еще 11 закончат до конца 2019 года.
Помимо этого, губернатор пообещал, что город досрочно выполнит программу по расселению аварийного жилья.
Фото: Piter.TV
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