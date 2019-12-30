Специалисты рассказали о погоде на пятницу.

В Петербурге будет снежно 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на представителей СБГУ "Северо-Западного управления по гидрометеорологии". В последний день января местным жителям стоит ожидать температуру до минус двух и минус четырех градусов по Цельсию.

При этом на территории города будет дуть восточный и юго-восточный ветер. Его скорость достигнет трех-восьми метров в секунду. Небо останется облачным. Временами возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление будет незначительно понижаться. Автомобилистов предупреждают о гололеде на дорогах.

Ранее Piter.tv писал о том, что на пустыре в Коломягах в снегу зацвела мать-и-мачеха.

Фото: Piter.tv

