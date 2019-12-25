В Петербурге будет разработан проект реконструкции освещения парка Красное Село

На это выделяется 7,4 млн рублей.

СПб ГБУ "Ленсвет" намерено провести реконструкцию освещения парка Красное Село (Красносельский район). Первым этапом этого дела станет разработка документации, необходимой для реализации проекта. ГБУ разместило закупку, по итогам ее конкурса предполагается определить компанию, которая возьмет на себя эту работу.

"Ленсвет" отмечает: во время предстоящей реконструкции в парке пройдут работы с инженерными сетями. Здесь будут установлены новые энергосберегающие светильники, которые должны будут соответствовать стилю этого места отдыха. Также в этом стиле предполагается сделать подсветку малых архитектурных форм.

Как ожидается, комплекс документации будет разработан до середины ноября следующего года. На это выделено около 7,4 млн рублей из бюджета города.

Заявки от потенциальных партнеров "Ленсвет" ждет до 18 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, на проспекте Обуховской Обороны завершается реконструкция освещения.

Фото: lensvet.spb.ru, новое освещение в Колпино.