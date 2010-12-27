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В Петербурге стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку
Сегодня, 6:18
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Alena_Zinovieva

В Петербурге стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку

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Ребенку начали делать прививки от бешенства.

В субботу, 31 августа, на Васильевском острове произошло ЧП. На углу 19-й линии и Среднего проспекта на 11-летнюю девочку набросилась стая бродячих собак. Об этом сообщила мать потерпевшей "Фонтанке".

Женщина рассказала, что стояла с дочерью и сыновьями на остановке. В этот момент стая собак лежала на траве. Когда девочка отъехала от семьи на роликах на 10 метров, одно из животных напало со спины и повалило на землю. Остальные собаки не успели подключиться, ребенка отбили прохожие.

У пострадавшей диагностировали укушенную рану левой ягодичной области и открытую рану нижней части спины и таза. Девочке начали делать прививки от бешенства.

Ранее мы писали, что адвокат из Ломоносовского района застрелил двух собак в отместку за убитых кур.

Фото: pixabay.com

Теги: бродячие собаки, дети, животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 7:24

Это уже не собаки,нужен отстрел.

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Аноним
Сегодня 7:13

Надо было не кататься на роликах если рядом сабаки  горд зона повышеного риска нада не ***** всегда быть на чеку .Жалко девочку и собак .

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 7:18

Подстраиваемс

Подстраиваемся под собак?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 7:38

Собак не жалко.

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Аноним
Сегодня 6:55

Травить активнее блоховозов нужно

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