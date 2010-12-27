В Петербурге стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку

В субботу, 31 августа, на Васильевском острове произошло ЧП. На углу 19-й линии и Среднего проспекта на 11-летнюю девочку набросилась стая бродячих собак. Об этом сообщила мать потерпевшей "Фонтанке".
Женщина рассказала, что стояла с дочерью и сыновьями на остановке. В этот момент стая собак лежала на траве. Когда девочка отъехала от семьи на роликах на 10 метров, одно из животных напало со спины и повалило на землю. Остальные собаки не успели подключиться, ребенка отбили прохожие.
У пострадавшей диагностировали укушенную рану левой ягодичной области и открытую рану нижней части спины и таза. Девочке начали делать прививки от бешенства.
Ранее мы писали, что адвокат из Ломоносовского района застрелил двух собак в отместку за убитых кур.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 2 )
Это уже не собаки,нужен отстрел.
Надо было не кататься на роликах если рядом сабаки горд зона повышеного риска нада не ***** всегда быть на чеку .Жалко девочку и собак .
Подстраиваемс
Подстраиваемся под собак?
Собак не жалко.
Травить активнее блоховозов нужно