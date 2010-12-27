В Петербурге стая бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку

Ребенку начали делать прививки от бешенства.

В субботу, 31 августа, на Васильевском острове произошло ЧП. На углу 19-й линии и Среднего проспекта на 11-летнюю девочку набросилась стая бродячих собак. Об этом сообщила мать потерпевшей "Фонтанке".

Женщина рассказала, что стояла с дочерью и сыновьями на остановке. В этот момент стая собак лежала на траве. Когда девочка отъехала от семьи на роликах на 10 метров, одно из животных напало со спины и повалило на землю. Остальные собаки не успели подключиться, ребенка отбили прохожие.

У пострадавшей диагностировали укушенную рану левой ягодичной области и открытую рану нижней части спины и таза. Девочке начали делать прививки от бешенства.

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Фото: pixabay.com