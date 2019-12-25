В Петербурге борются за жизнь альпинисток, получивших обморожения

Пострадавших доставили Пика Коммунизма в Таджикистане и с Эльбруса.

Врачи ожогового отделения НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе оказывают помощь двум альпинисткам, которые получили обморожения в ходе восхождения на вершины гор. Об этом сообщает Spb.aif.ru.

Известно, что одну экстрималку доставили с Пика Коммунизма в Таджикистане, а вторую – с Эльбруса. Состояние девушек оценивается как средней степени тяжести, медики ведут за ними непрерывное наблюдение.

Отметим, что назад петербурженка погибла на вершине Эльбруса.

Ранее мы сообщили о том, что пациент Боткинской больницы выпал из окна отделения.

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