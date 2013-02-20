Пациент Боткинской больницы выпал из окна отделения

Мужчина помещён в реанимацию.

Утром пятницы, 25 августа, один из пациентов Инфекционной больницы имени Боткина выпал из окна отделения с высоты 3-его этажа. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшего нашли примерно в 6:25 на Миргородской улице у здания больницы.

В результате падения 46-летний мужчина получил переломы пяти ребер и двух позвонков, а также ушиб левого легкого, переломы затылочной кости, нижней челюсти и ключицы. Его поместили в реанимацию. Медики делают всё возможное для сохранения жизни пациента.

Ранее мы сообщили о том, что злоумышленник полоснул школьницу ножом по лицу в Петергофе.

Фото: Piter.TV