В Петербурге большинство промышленных отраслей показали спад

И потеряли темп

По итогам октября в Санкт-Петербурге увеличилось число промышленных отраслей, ухудшивших результаты. Согласно данным Петростата за январь–октябрь 2025 года, снижение производственных показателей зафиксировано в 20 из 26 отраслей, наблюдаемых статистикой. В четырёх сферах упали темпы роста, в 16 отмечено сокращение объёмов выпуска. В сентябре неблагополучных отраслей было 18, пишет РБК.

Общий индекс промышленного производства за десять месяцев составил 105,2%, что ниже прошлогоднего уровня, когда показатель достигал 112,7%. Рост снизился более чем вдвое. В гражданском сегменте обрабатывающих производств ситуация остаётся сложной: 16 из 20 отраслей демонстрируют снижение. Три сферы уменьшили темпы роста, десять перешли от положительной динамики к отрицательной, ещё три продолжили спад. В октябре объёмы выпуска снизились у 13 отраслей, наиболее заметное падение — на 15–16% — выявлено в производстве мебели, одежды и изделий из кожи.

Финансовые результаты предприятий также ухудшились. Сальдированный итог по обрабатывающим отраслям уменьшился на 29%. Прибыль сократилась на 24,7%, убыток вырос на 37,2%. Экономист Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко отмечает, что снижение связано с системными факторами.

Ранее финансист Беляев рассказал петербуржцам о безотзывных вкладах.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга