В Петербурге более десяти человек лишены российского гражданства

Такое решение - результат неисполнения обязанности по постановке на воинский учет

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России во взаимодействии с Военными комиссариатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области выявили одиннадцать приезжих, которые, получив гражданство Российской Федерации, проигнорировали свою обязанность по постановке на первоначальный воинский учет в течение двух недель.

Как отмечают в пресс--службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, приезжие были обязаны встать на учёт, так как это предусмотрено Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Среди нарушителей не только уроженцы ближнего зарубежья, но и дальних стран.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге проверили автомобили с иностранными номерами.

Фото: Piter.TV