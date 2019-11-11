Смольный предложил обязать петербуржцев вставать на воинский учет при переезде

Власти Петербург хотят, чтобы жители города вставали при переезде на воинский учет. Заявлением поделились на заседании правительства Северной столицы – его трансляция велась на сайте Смольного сегодня, 18 сентября.
Такая система была при СССР: тогда в ближайший военкомат записывались в течение 10 дней после смены места жительства. Чиновники назвали сегодняшнее законодательство "несовершенным", поскольку правила предоставляют "лазейку" для уклонистов.
Нарушителям может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщил Марат Урмансов, врио военного комиссара Петербурга.
Ранее на Piter.TV: петербуржцам начнут рассылать электронные повестки с 1 октября.
Фото: Piter.TV
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