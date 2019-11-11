Смольный предложил обязать петербуржцев вставать на воинский учет при переезде

Такая система была при СССР.

Власти Петербург хотят, чтобы жители города вставали при переезде на воинский учет. Заявлением поделились на заседании правительства Северной столицы – его трансляция велась на сайте Смольного сегодня, 18 сентября.

Такая система была при СССР: тогда в ближайший военкомат записывались в течение 10 дней после смены места жительства. Чиновники назвали сегодняшнее законодательство "несовершенным", поскольку правила предоставляют "лазейку" для уклонистов.

Нарушителям может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщил Марат Урмансов, врио военного комиссара Петербурга.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам начнут рассылать электронные повестки с 1 октября.

Фото: Piter.TV