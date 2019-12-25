В Петербурге более 90% школ оснащены видеонаблюдением и системой контроля доступа

В 2021 году для обеспечения безопасности соцобъектов и мест массового пребывания людей из бюджета города выделено свыше 4 млрд рублей.

Стало известно, что 91% петербургских школ, детских садов и учреждений допобразования оборудованы системами видеонаблюдения, а система контроля доступа есть в 92% образовательных учреждений. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в 2021 году для обеспечения безопасности соцобъектов и мест массового пребывания людей из бюджета города выделено свыше 4 млрд рублей, по словам губернатора Петербурга по итогам совещания по подготовке к новому учебному году.

За первое полугодие в нормативное состояние привели 1 715 образовательных учреждений, в 2020 году этот показатель составил 1 339 объектов. Губернатор Петербурга призвал усилить защиту детских учреждений.

Ранее в Красногвардейском районе открыли новое культурное пространство. Это хореографический филиал "Охтинского центра эстетического воспитания" на Маршала Тухачевского, 41.

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