В Красногвардейском районе открыли новое культурное пространство

Это хореографический филиал "Охтинского центра эстетического воспитания" на Маршала Тухачевского, 41.

В субботу, 28 августа, стало известно, что в Красногвардейском районе Петербурга появилось новое культурное пространство – хореографический филиал "Охтинского центра эстетического воспитания". Поручение губернатора Петербурга по его открытию выполнили досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Так, филиал находится на улице Маршала Тухачевского, 41, его площадь более тысячи квадратных метров. В помещении оборудовали четыре хореографических зала, зал для разминки, класс для теоретических занятий, а также положили специальное напольное покрытие. Сообщается, что соблюдены все меры безопасности, есть комплексные системы ее обеспечения.

Ремонт здания обошелся в 59,5 млн рублей. Он проходил в рамках национального проекта "Культура" федерального проекта под названием "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда"".

Ранее в понедельник откроется новый детский сад в ЖК "Балтийская Жемчужина".

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