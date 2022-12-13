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Реконструкция Охтинского центра эстетического воспитания на улице Маршала Тухачевского завершится в 2024 году
Сегодня, 12:59
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Реконструкция Охтинского центра эстетического воспитания на улице Маршала Тухачевского завершится в 2024 году

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В школе искусств занимаются более двух тыс. детей.

Ремонт в Охтинском центре эстетического воспитания планируют завершить в 2024 году. Учреждение находится на улице Маршала Тухачевского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В июне в здании закончат работы в концертном зале. В конце учебного года строители займутся учебными классами, служебными помещения и инженерными сетями. 

В школе искусств занимаются более двух тыс. детей. Обучение проходит на бюджетной основе. 

Всего у Охтинского центра для детей пять площадок в разных частях района. 

Ранее на Piter.tv: на 25-й линии В.О. открылся современный детский сад.

Фото:   Администрация Санкт‑Петербурга

Теги: охтинский центр эстетического воспитания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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