В Красногвардейском районе открыли Художественное отделение "Охтинского центра эстетического воспитания"

В четверг, 9 декабря, в Красногвардейском районе после капитального ремонта открыли Художественное отделение "Охтинского центра эстетического воспитания".
Обновленное здание на Новочеркасском проспекте 32/3 открыл глава администрации района Евгений Разумишкин. Отмечается, что теперь в центре смогут заниматься более 300 ребят дошкольного и школьного возраста.
Так, в отделении обновили фасад, кабинеты и коридоры, установили пандус для маломобильных граждан, завезли новую мебель и инвентарь.
Фото: Красногвардейский район Санкт-Петербурга / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все