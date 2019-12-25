В Красногвардейском районе открыли Художественное отделение "Охтинского центра эстетического воспитания"

Глава района также напомнил, что летом открылся хореографический филиал центра.

В четверг, 9 декабря, в Красногвардейском районе после капитального ремонта открыли Художественное отделение "Охтинского центра эстетического воспитания".

Обновленное здание на Новочеркасском проспекте 32/3 открыл глава администрации района Евгений Разумишкин. Отмечается, что теперь в центре смогут заниматься более 300 ребят дошкольного и школьного возраста.

Так, в отделении обновили фасад, кабинеты и коридоры, установили пандус для маломобильных граждан, завезли новую мебель и инвентарь.

Фото: Красногвардейский район Санкт-Петербурга / Вконтакте