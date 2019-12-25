В Петербурге стало больше высокопроизводительных рабочих мест

Годовой прирост рабочих мест составил 130 тысяч.

За прошедший 2019 год в Петербурге заметно выросло количество высокопроизводительных рабочих мест, их общее число составило порядка 1,3 миллиона. Об этом рассказал вице-губернатор города Валерий Москаленко на заседании Смольного 27 апреля.

Годовой прирост рабочих мест остановился на 130 тысячах, такую работу по наращиванию в городском правительств назвали хорошим показателем и пообещали держать темп и в дальнейшем. Кроме того, на заседании подвели итоги выполнения госпрограммы "Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге", согласно которой внешнеторговый оборот города вырос до 50,7 миллиардов долларов. Также, по словам Москаленко, в 2019 году город потратил 70 миллионов рублей на гранты и субсидии для 7000 ученых и получил 40 миллиардов от налогов с деятельности свежеаккредитованных 1500 IT-компаний.

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