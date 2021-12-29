В Петербурге более 500 юбиляров-долгожителей получили выплаты

Общая сумма выплат составила 8,89 млн рублей.

В Петербурге 538 долгожителей, отметивших в январе 90, 95, 100 и более лет, получили выплаты из городского бюджета. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о новых мерах поддержки юбиляров-долгожителей. Отныне на 90-летний юбилей петербуржцы будут получать 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, 100-летний — 25 тысяч рублей. Люди, старше 100 лет, смогут получать ежегодно 25 тысяч рублей.

За январь по 15 тысяч рублей получили 400 петербуржцев, отметивших 90-летие. По 20 тысяч рублей получили 112 человек, достигших 95-летнего возраста. По 25 тысяч рублей получили 26 долгожителей, которым исполнилось 100 и более лет.

Выплаты могут получить и юбиляры-долгожители из других регионов, которые зарегистрированы в Петербурге по месту жительства. Для этого необходимо подать через МФЦ заявление в администрацию района по месту жительства в течение трех месяцев со дня наступления юбилейной даты. Заявление можно подать как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

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