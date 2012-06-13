В Петербурге более 350 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса

Полностью закончили цикл вакцинации почти 270 тысяч жителей.

В Северной столице 354 154 человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в текущей информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в регионе от 27 марта.

Известно, что за последние сутки в первый раз вакцинировались 7 240 петербуржцев, вторично привились 5 965 человек.

Полностью закончили цикл вакцинации за весь период пандемии более 269 тысяч горожан. В последнюю неделю поступило 101 800 доз вакцины "Спутник V". Сейчас неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет 55 688 комплектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что свыше 20 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид за сутки.

Фото: Piter.tv