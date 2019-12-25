В Петербурге более 30 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от КОВИД

Также комздрав сообщил, что за сутки на компьютерную томографию на такси бесплатно доставили 180 пациентов.

В Петербурге более 30 тысяч петербуржцев, проходящих амбулаторное лечение от коронавируса, бесплатно получили лекарства. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Также комздрав сообщил, что за сутки на компьютерную томографию на такси бесплатно доставили 180 пациентов.

Помимо этого была начата доставка вакцины "Спутник V" по поликлиникам и больницам, в которых появятся прививочные пункты. Педагоги и социальные работники смогут получить вакцину в самое ближайшее время.

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