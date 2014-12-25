Более 2,5 млн петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса

Губернатор города настаивает на ускорении темпов прививочной кампании. По его словам, это позволит горожанам обеспечить комфортные новогодние праздники.

Более двух с половиной миллионов петербуржцев прошли первый цикл вакцинации или сделали однокомпонентную прививку от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

По статистике 2 545 369 человек прошли первый цикл вакцинации. Полностью завершили вакцинацию 2 183 327 человек. В среднем за сутки в Петербурге выполняется около 35 тыс. инъекций. Губернатор города Александр Беглов настаивает на ускорении темпов прививочной кампании. По его словам, это позволит горожанам обеспечить комфортные новогодние праздники.

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