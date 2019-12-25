Сотрудников Смольного попросили предъявить QR-коды

Их необходимо загрузить на специальный портал в формате PDF-файла. Справки от врачей можно отправить в виде скана на электронную почту.

Руководителей структурных подразделений обязали предоставить сертификаты вакцинированных и переболевших сотрудников, а также медотводы от прививки до 7 декабря. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на письмо главы комитета кадровой службы Андрея Михайлова от 25 ноября.

В письме сказано, что согласно постановлению Роспотребнадзора, 80% госслужащих должны завершить вакцинацию до 15 декабря. Кроме того, Михайлов напомнил о постановлении 121. QR-коды необходимо загрузить на специальный портал в формате PDF-файла. Справки от врачей можно отправить в виде скана на электронную почту.

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Фото: Piter.TV