Сотрудников Смольного попросили предъявить QR-коды

Руководителей структурных подразделений обязали предоставить сертификаты вакцинированных и переболевших сотрудников, а также медотводы от прививки до 7 декабря. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на письмо главы комитета кадровой службы Андрея Михайлова от 25 ноября.
В письме сказано, что согласно постановлению Роспотребнадзора, 80% госслужащих должны завершить вакцинацию до 15 декабря. Кроме того, Михайлов напомнил о постановлении 121. QR-коды необходимо загрузить на специальный портал в формате PDF-файла. Справки от врачей можно отправить в виде скана на электронную почту.
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Фото: Piter.TV
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