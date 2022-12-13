В Петербурге более 1,2 млн человек посетили рождественскую ярмарку

В общей сложности в ней приняли участие производители из 18 регионов России.

В Петербурге более 1,2 млн человек посетили XVII Рождественскую ярмарку, которая завершила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в этом году увеличилось число участников, а также впервые устроили большую катальную горку на Дворцовой площади. Количество торговых мест увеличилось до 125. В общей сложности в ярмарке приняли участие производители из 18 регионов России. Кроме того, в их числе были представители Узбекистана, Армении, Сербии и Монголии.

Ранее мы сообщали, что посещаемость петербургских ТЦ просела на 10% в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv