В Петербурге бойцу ММА брызнули газовым баллончиком в лицо

Инцидент произошел в баре на проспекте Энгельса, 124.

В ночь на 4 мая бойцу смешанных единоборств Алику Гогочури охранники бара брызнули газовым баллончиком в лицо.

Инцидент произошел ночью в баре на проспекте Энгельса, 124. В полицию позвонила подруга бойца. Она сообщила, что охрана бара брызнула в лицо перцовым баллончиком её другу, 26-летнему спортсмену. После того как полиция забрала мужчину и охранников бара, стало известно, со слов охранников, что боец ММА вел себя агрессивно и размахивал руками.

Был составлен протокол по статье "Побои". С него взяли обязательство о явке.

Ранее Piter.tv писал, что группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге. Со своих клиентов злоумышленницы брали 7% от суммы.

Фото: Piter.tv