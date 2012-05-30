В Петербурге за 500 млн рублей благоустроят парк Авиаторов

При проектировании общественного пространства были учтены пожелания горожан.

В следующем году начнется благоустройство парка Авиаторов, расположенного в Московском районе Петербурга. Работы пройдут в два этапа, на которые город выделит 500 млн рублей: в 2022 – 300 млн рублей, в 2023 году – 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ходе благоустройства специалисты нормализуют гидрологический режим, обновят садово-парковую мебель, оборудование в зонах отдыха и покрытие пешеходных транзитов. Также в парке появятся новые площадки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны для разных возрастов. В комитете пообещали сохранить зеленые насаждения в ходе благоустройства.

Ранее в Петербурге объявили конкурс на эскизный проект Пейзажного парка в Красногвардейском районе.

Фото: wikipedia.org