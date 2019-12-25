В Петербурге объявили конкурс на эскизный проект Пейзажного парка в Красногвардейском районе

Проект парка разработают в следующем году, а благоустройство пройдет в 2023-2024 году.

В среду, 22 декабря, в Петербурге объявлен конкурс на создание концепции благоустройства Пейзажного парка в Красногвардейском районе. Более 16 тыс. горожан проголосовали за создание там общественного пространства. Об этом сообщило издание "Городская среда Петербурга".

Зона появится между Пейзажной улицей и рекой Охтой и займет более 42 га территории. Напомним, возле будущего пространства находятся "Новая Охта" и "Цветной город". При благоустройстве учтут желания жителей, сохранят существующий ландшафт местности и создадут различные зоны для тихого, активного и семейного отдыха горожан. Помимо этого, появятся велодорожки и лыжные трассы, прогулочная набережная, открытый кинотеатр, детские площадки, кафетерии и общественные туалеты.

Благоустройство начнут в 2023-2024 году.

Фото: ВКонтакте / Пейзажный парк