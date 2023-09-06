Сквер на проспекте Луначарского благоустроят в Петербурге

Проектирование сквера стартует в этом году.

Губернатор Петербурга накануне встретился с жителями муниципального образования "Прометей" и обсудил с ними планы благоустройства сквера у дома 84 по проспекту Луначарского. На этом месте был пустырь, рассказали в пресс-службе Смольного.

В настоящее время участок площадью 5,8 тыс. "квадратов" находится в собственности города. Губернатор поручил подготовить проект благоустройства сквера, обсудить его с жителями, учесть их пожелания, в том числе – по созданию детской или спортивной площадок. Проектирование стартует в этом году.

Также глава города отметил, что за последние годы в Петербурге благоустроено свыше 200 общественных пространств. Многие проекты выполнены по инициативе жителей.

Ранее Смольный представил проект благоустройства "Научного квартала" на Стрелке Васильевского острова.

Фото: пресс-служба Смольного