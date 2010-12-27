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В Петербурге благоустроят более тысячи объектов до начала ноября
Сегодня, 16:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге благоустроят более тысячи объектов до начала ноября

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Агротехнический период в городе продлили до 2 ноября.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге благоустроят более тысячи объектов до начала ноября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Как оказалось, свои обязанности выполнили лишь 33 организации. Ведомство призвало подрядчиков не нарушать правила и выполнить все работы в срок. Агротехнический период в городе продлили до 2 ноября.

По информации ведомства, организации сорвали сроки окончания работ по 14% адресов. 

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном опровергли информацию о снижении скорости в центре Петербурга.

Фото:pixabay

Теги: гати, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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