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Летом в Петербурге облагородят 50 парковых зон
Сегодня, 6:56
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lesjasap

Летом в Петербурге облагородят 50 парковых зон

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Правительство города направляет средства на то, чтобы "сделать людей счастливыми".

За лето 2019 года в Петербурге чиновники облагородят 50 парковых зон. Об этом сообщает руководство Смольного. Совещание по данному вопросу состоялось в историческом парке "Россия - моя история". На встрече присутствовали представители Координационного совета по самоуправлению, а также члены президиума Совета МО города.

По общему мнению чиновников и муниципалов, создавать и обустраивать зеленые территории необходимо для того, чтобы делать местное население счастливым. На данный момент средства из бюджета Северной столицы на облагораживание участков уже выделены.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге начали высаживать кусты сирени, шиповника и розы.

Фото: Piter.tv

Теги: парки петербурга, президиум совета мо
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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